Раді рекомендують схвалити закон про розвідку

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №2412-д про розвідку у другому читанні. До цього нардепи відправили документ на повторне друге читання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, засідання комітету відбулося у понеділок, 14 вересня, у режимі відеоконференції.

"Члени комітету розглянули проект закону про розвідку №2412-д і за результатами розгляду прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти його у повторному другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня ВР відправила на повторне друге читання законопроект №2412-д "Про розвідку". Направлення на доопрацювання підтримав 231 парламентарій.

У законопроекті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Як писало РБК-Україна, цей закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді за нього проголосували 233 нардепи.

Крім того, 17 липня парламент прийняв у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки, за нього проголосували 244 парламентарії.