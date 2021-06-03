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Комітет Ради підтримав закон Зеленського про 300 млн гривень на неонатальний скринінг

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Україна, Четвер 03 червня 2021 13:54
Комітет Ради підтримав закон Зеленського про 300 млн гривень на неонатальний скринінг Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації підтримав законопроект президента Володимира Зеленського про направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Йдеться про законопроект №5589.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Він зазначив, що проект пропонує запровадити ранню, безоплатну діагностику немовлят за прикладом найбільш розвинених країн світу. З фонду президента щодо підтримки освіти, науки та спорту передбачено виділити на реалізацію цього проекту 300 млн гривень.

У засіданні комітету взяв участь міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За словами міністра, заплановано придбати для 6 лабораторних центрів обладнання та реагенти для проведення скринінгу. На першому етапі будуть проводити ранню діагностику на 22 спадкові хвороби, з перспективою розширення до 28", - поінформував Радуцький.

Підкреслюється, що це дозволить щороку, починаючи з 1 січня 2021 року, перевіряти на спадкові захворювання 50-80 тисяч новонароджених.

"Також МОЗ за рахунок економії на закупівлях медичних препаратів планує залучити до проєкту ще 200 млн гривень. Комітет підтримав законопроєкт №5589 та направив його на розгляд до Верховної ради", - додав нардеп.

Нагадаємо, в кінці травня глава держави вніс цей закон у Раду.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

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