Рада схвалила за основу закон про Службу зовнішньої розвідки

Парламент прийняв за основу в повторному першому читанні законопроект №2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 273 нардепи.

Зокрема, пропонується викласти у новій редакції закон "Про Службу зовнішньої розвідки України", врегулювати питання правового статусу відомства, керівництва його діяльністю та загальної структури.

Документом визначено правовий статус Служби зовнішньої розвідки України, унормовано відповідно до Конституції України питання керівництва, а також призначення та звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови відомства. Т

Також у законі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційної структури та врегульовано питання утворення територіальних підрозділів закладів, підприємств, установ, організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом закону.

Крім того, у Прикінцевих положеннях проекту передбачене синхронізоване введення у дію цього проекту в разі його прийняття одночасно з набранням чинності ЗУ "Про розвідку".

Нагадаємо, парламент прийняв за основу в повторному першому читанні проект закону №2412-д "Про розвідку", за нього проголосували 233 нардепа.

Як писало РБК-Україна, в Раді анонсували, що 16 січня народні депутати розглянуть у першому читанні законопроект про розвідку і законопроект про внесення змін до закону "Про службу зовнішньої розвідки".

Так, раніше парламент відправив на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку".

Крім того, нардепи відправили на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України".