ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раді розповіли, на які кошти буде поширюватися податкова амністія

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 17:53
У Раді розповіли, на які кошти буде поширюватися податкова амністія Фото: податкова амністія буде поширюватися не на всі гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде добровільною. І поширюватиметься не на усі кошти.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Хочу розвіяти міф, нібито держава змушує українців виводити свої гроші з тіні. Хочеш - береш участь у податковій амністії. Не хочеш - не береш", - заявив парламентар.

За словами глави комітету, податкова амністія не стосується тих коштів, що людина отримала, сплативши з них податки, тобто, зарплати, майна або грошей у спадок.

Гетманцев зазначив, що в такій амністії не можуть брати участь посадовці.

"Податкова амністія - це точно не про відбілення тих грошей, які хтось вкрав у держави", - сказав він.

Крім того, декларація, подана особою, яка хоче взяти участь у податковій амністії, не може бути доказом у кримінальних справах.

Нагадаємо, у Верховній раді триває робота над відповідним законопроектом №5153.

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що у податкової амністії в Україні було кілька основних цілей, і повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.

Так, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси Верховна Рада Податки
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу