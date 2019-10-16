Рада позбавила нардепів виплат за прогули

Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат за прогули. За документ проголосували 265 парламентаріїв передає кореспондент РБК-Україна.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше підкреслював, що за пропуски засідань Верховної ради без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а заробітну плату залишать. Корнієнко зазначав, що кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

Так, у разі, якщо нардеп протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, яке приймається на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

Нагадаємо, комітет рекомендував Верховні раді прийняти за основу та в цілому законопроект №1035-2 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" та до Регламенту ВР щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Крім того, раніше Рада направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство. Даний законопроект Зеленський зареєстрував у Раді 29 серпня.

Крім того, Зеленський у ході першого засідання Ради пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній копіткій роботі. Також Зеленський на прес-марафоні пригрозив партії "Слуга народу" розпуском, якщо вони будуть сваритися.