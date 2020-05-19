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У Раді зареєстрували законопроект "Про інтерпеляцію"

Новини » Політика     19.05.2020 - 00:32
У Раді зареєстрували законопроект "Про інтерпеляцію"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ дозволяє почати процедуру звільнення міністра

До Верхової ради України внесли законопроект "Про інтерпеляцію" (право парламенту ставити питання уряду, - ред.). Документ зареєстровано у понеділок, 18 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Як вказано на ресурсі, законопроект було одержано і передано на розгляд керівництву. Авторами документу є група депутатів, серед них голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Тексту самого документа на сайті парламенту наразі немає.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що ухвалення цього документу дасть парламенту право поставити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Законопроєкт дозволяє комітету або 45 народних депутатам ініціювати процедуру щодо перевірки міністра.

Незадоволення роботою міністра зараз не дозволяє Раді його звільняти. Однак після прийняття законопроекту "Про інтерпеляцію" парламент зможе приймати таке рішення. Прем'єр-міністр повинен буде після цього внести подання на звільнення міністра.

Рішення про звільнення глав МВС і МЗС після цієї тривалої процедури буде приймати президент.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Верховна РадаСлуга народаЗакон
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