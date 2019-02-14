Рада звернулася до КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області

Текст звернення розміщений на офіційному сайті КСУ

В Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 14 февраля, поступило конституционное обращение Верховной рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о переименовании Днепропетровской области требованиям статей 157 и 158 Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Указывается, что текст обращения размещен на официальном сайте КСУ в рубрике "На рассмотрении суда".

Отметим, 7 февраля Верховная рада направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области).

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровска" заменить словом "Сичеславская", - говорится в тексте документа.

При этом парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 нардепа.

Напомним, в конце ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду закон об изменениях в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада направила в Конституционный суд законопроект об переименования Кировоградской области. Согласно документу, Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкого. При этом нардепы в тот день провалили направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.