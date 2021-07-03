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Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, - Кулеба

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Субота 03 липня 2021 16:46
Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про можливості, які відкриває Кримська платформа. Жителі Криму зможуть повернути свої права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, починаючи від доступу до освіти і закінчуючи релігійною свободою. А також дозволити їм користуватися міжнародними банківськими системами, захищати власність в судах, користуватися безвізовими поїздками, вибирати свій телеканал або свій уряд", - написав Кулеба.
Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, - Кулеба

Нагадаємо, на саміті Кримської платформи планується підписання документа щодо деокупації Криму.

Як заявляли в МЗС України, проведенню саміту Кримської платформи активно протидіє Москва.

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