Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, - Кулеба
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про можливості, які відкриває Кримська платформа. Жителі Криму зможуть повернути свої права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.
"Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, починаючи від доступу до освіти і закінчуючи релігійною свободою. А також дозволити їм користуватися міжнародними банківськими системами, захищати власність в судах, користуватися безвізовими поїздками, вибирати свій телеканал або свій уряд", - написав Кулеба.
Нагадаємо, на саміті Кримської платформи планується підписання документа щодо деокупації Криму.
Як заявляли в МЗС України, проведенню саміту Кримської платформи активно протидіє Москва.