Рада призначила Дениса Шмигаля новим прем'єром

Верховна рада України призначила Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в уряді Олексія Гончарука Шмигаль займав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

За проголосували 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

Так, він подав відповідну декларацію, яка була опублікована в електронному реєстрі.

Згідно з поданою декларацією, Шмигаль володіє будинком і кількома ділянками у Львові та Львівській області, у власності подружжя вказаний автомобіль Land Rover Discovery Sport. У минулому році новопризначений прем'єр отримав понад 2,2 млн гривень зарплати на Бурштинській ТЕС, майже 1 млн гривень за роботу консультантом від ДТЕК "Східенерго" і майже 230 тис. гривень за час роботи головою Івано-Франківської ОДА. Подружжя зберігає готівкою 235 тис. доларів.

Нагадаємо, парламент відправив у відставку Гончарука і його уряд.

Так, напередодні джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим главою уряду Дениса Шмигаля.

Підкреслимо, парламент призначив Шмигаля віце-прем'єром 4 лютого.

До слова, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що новий склад Кабінету міністрів повинен стабілізувати економіку в Україні.