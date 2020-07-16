Рада призначила Піщанську главою АМКУ

Верховна рада України призначила нового главу Антимонопольного комітету України. Нею стала Ольга Піщанська.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3856. Його підтримали 255 парламентаріїв.

Фракція "Слуга народу" віддала 229 голосів, депутатська група "Довіра" - 16 і 9 голосів надали позафракційні нардепи. Крім того, постанову підтримав один депутат від групи "За майбутнє".

ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не підтримали призначення.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції Верховна рада постановляє: призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду голови Антимонопольного комітету України", - вказано у тексті документу.

Зокрема, до призначення на посаду першого заступника голови АМКУ Піщанська займала посаду начальника відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест". Також вона працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення" і комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Крім того, з 2004 по 2015 рік працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах.

Нагадаємо, вчора в Раді зареєстрували проект постанови про призначення глави АМКУ.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

Так, виконуючою обов'язки голови АМКУ стала його заступниця Піщанська.