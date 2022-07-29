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Рада призначила нового голову правового комітету замість Костіна

Фото: Дениса Маслова призначили головою правового комітету ВРУ (sluga-narodu.com)
Автор: Олег Васьків

Верховна рада призначила нового голову комітету з питань правової політики. Відтепер посаду обійматиме "слуга народу" Денис Маслов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За кандидатуру Маслова віддали свій голос 278 народних депутатів. Відповідне рішення схвалили під час засідання парламенту 29 липня.

Хто такий Денис Маслов

Денис Маслов - суддя, юрист і політик. З червня 2020 року є нардепом ВРУ від "Слуги народу".

Раніше працював суддею Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

До слова, на посаді голови правогого комітету ВРУ він замінив Андрія Костіна, якого 27 липня призначили генеральним прокурором України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав головне завдання Костіна на посаді генпрокурора.

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