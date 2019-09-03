Рада направила до КСУ закон про право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР

Парламент у вівторок, 3 вересня, направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект глави держави, яким пропонується закріпити за президентом Володимиром Зеленським повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР), передає кореспондент РБК-Україна.

За направлення документа до КСУ проголосували 282 нардепа.

Так, Зеленський у проекті закону пропонує закріпити за президентом повноваження створювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, а також призначати і звільняти керівників НАБУ і Держбюро розслідувань.

Відзначимо, згідно з чинним законодавством, керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна рада України.

Нагадаємо, законопроект президента був зареєстрований у Раді 29 серпня під №1014. У понеділок комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту включити документ до порядку денного і направити його на розгляд КСУ.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці травня Зеленський на зустрічі з керівниками НАБУ і САП дав їм три місяці, щоб домогтися прогресу в розслідуванні резонансних схем. У той же час він підкреслював, що гарантує захист від втручання в роботу антикорупційних органів.

Додамо, 2 вересня анонсувалася, що Рада планує направити до Конституційного суду сім законопроектів.