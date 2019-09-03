Рада направила до КСУ закон про право народу подавати законопроекти

Парламент направив на розгляд Конституційного суду України законопроект №1015 авторства президента Володимира Зеленського, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 338 парламентаріїв.

У пояснювальній записці до проекту наголошується, що перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи, визначений на сьогодні статтею 93 Конституції України, є звуженим і позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади.

Законопроектом пропонується доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи, визначені статтею 93 КУ, таким суб'єктом, як народ.

Також визначається, що всі суб'єкти законодавчої ініціативи, які пропонується закріпити в Конституції України, реалізують її у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України.

Нагадаємо, 29 серпня Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи цей законопроект глави держави, заявив, що у суспільства є такий запит.

"Є такий запит. Ми ж дуже ретельно вивчаємо соціологію. Ви знаєте, що багато депутатів взагалі потім не з'являються на своїх округах. А люди вимагають змін. Вони повинні мати можливість і мати хоч якийсь шанс, щоб ці зміни були розглянуті і опрацьовані", - заявив Арахамія.

Додамо також, комітет парламенту з питань правової політики в понеділок рекомендував Верховній раді направити на розгляд Конституційного суду України законопроект №1015 авторства президента Володимира Зеленського, яким пропонується наділити народ правом законодавчої ініціативи.