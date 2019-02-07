Рада направила до КСУ закон про перейменування Дніпропетровської області

Дніпропетровську область пропонують перейменувати в Січеславську

Верховная рада Украины 7 февраля направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области), передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления №9310-1/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ поддержали 240 депутатов Рады.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", - сказано в тексте документа.

При этом парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 нардепа.

Напомним, в конце ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду закон об изменениях в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области. Согласно документу, Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую. При этом нардепы в тот день провалили направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.