Главная » Бизнес » Экономика

Рада будет нарабатывать антикризисные шаги по поддержке бизнеса, - Шуляк

Понедельник 17 ноября 2025 15:14
Рада будет нарабатывать антикризисные шаги по поддержке бизнеса, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Верховной Раде планируется создать рабочую группу, которая вместе с бизнесом будет работать над разработкой и внедрением ряда мер, направленных на решение проблемных для последнего вопросов и упрощение работы в этой сфере.

Как пишет РБК-Украина, об этом в колонке для издания Новости.LIVE рассказала Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, несмотря на то, что даже в деоккупированных общинах уже возобновили работу почти 2,5 тыс. предприятий, которые сгенерировали более 100 млрд грн выручки, из-за ущерба, нанесенного войной, многие бизнесы по всей Украине рискуют прекратить деятельность.

Чтобы этого не допустить, ряд бизнес-ассоциаций направил в парламент предложения, над которыми в ближайшее время заработают, пока ситуация не стала критической.

Как отметила, Елена Шуляк, Согласно данным последнего отчета скорой оценки убытков и потребностей Украины (RDNA4), прямые убытки нашему государству в результате российской агрессии выросли до $176 млрд, по сравнению с $152 млрд в предыдущем отчете - RDNA3. Прямые потери бизнеса по состоянию на конец 2024 года достигли $86 млрд, и в большинстве секторов есть дополнительные 5-20% потерь.

Бизнес делает все возможное, чтобы выстоять: релокует производства, децентрализует активы, инвестирует в альтернативную энергетику, готовит планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Более того, даже в деоккупированных общинах возобновили работу уже почти 2,5 тыс. предприятий, которые сгенерировали более 100 млрд грн выручки.

"Но этого мало. Бизнес - это наши налоги, наши рабочие места, состоятельность общин и, наконец, обороноспособность. Поэтому поддержка предпринимателей - это не «социальная опция», а вопрос выживания государства. Именно поэтому в конце лета спросили позицию ведущих бизнес-объединений - Украинского совета бизнеса, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, Союза украинских предпринимателей – относительно их видения решения проблемных вопросов. В ответ получили десятки страниц конкретных предложений", - сообщила нардеп.

Она добавила, что завершается сбор и классификация предложений от бизнес-ассоциаций (дерегуляция, налоги, логистика, финансы, энергетика, инфраструктура).

Следующий шаг – запустить рабочую группу при Комитете. К ней будут привлекаться представители профильных министерств, бизнес-объединений и экспертной среды. Задача – подготовить пакет рекомендаций для правительства.

"Начну с базового: у общин есть ресурс. На их счетах - более 200 млрд грн. Это не просто подушка безопасности на черный день, это - инструмент поддержки экономики здесь и теперь, когда каждая гривна мультиплицирует устойчивость. Поэтому мы призываем ОМС уменьшать налоговую нагрузку, поскольку в ряде общин бизнес с поврежденными активами и дальше платит налог на недвижимость и землю, даже если не работает из-за нехватки клиентов. Но есть положительные примеры: Харьков уволил бизнес от местных налогов, чтобы удержать предприятия в городе. Этот опыт следует масштабировать", - убеждена Елена Шуляк.

Кроме этого, напомнила она, в Украине работает программа 5-7-9%, потенциал которой еще не исчерпан. Там, где местные власти берут на себя часть процентной ставки, ставка для предпринимателя фактически снижается до 0%, и по этому поводу уже есть 200+ подтвержденных кейсов. Для многих малых бизнесов иногда критически нужны не десятки миллионов, а 500 тыс. - 1 млн грн, чтобы снова зажечь свет в кафе, барбершопе или мастерской, отметила Шуляк.

Важно также усиливать цифровизацию, поскольку она убирает человеческий фактор и манипуляции, и развивать социальную инфраструктуру. Вроде детских садов с укрытиями, безопасности и сервисов ухода, позволяющих людям работать.

"Уже есть исследования, которые показывают, что значительная часть женщин не выходит на работу именно из-за нехватки базовых услуг. Если община планирует развитие, она должна видеть связь между детсадом и налоговыми поступлениями на уровне бюджетной математики. Это важно и в контексте того, что после войны кадровый дефицит станет вызовом №1. Поэтому уже сейчас нужно переосмысливать образование: больше практики, короткие прикладные курсы, переквалификация для ветеранов и женщин, меняющих профессию", - подчеркнула Елена Шуляк.

Отдельным пулом проблем, на которые указывает бизнес, есть ограниченный доступ к финансированию, а также экономическое бронирование, а точнее отсутствие понятного механизма, как это работает. Что касается первого, объяснила парламентарий, есть проблема - банки не дают проектные кредиты на ставках, с которыми бизнес может работать.

Решением по этому поводу может быть привлечение Фонда энергоэффективности и Фонда декарбонизации для целевых программ восстановления пострадавших предприятий - под нулевые или близкие к нулевой ставке, с требованием восстановления по стандартам энергоэффективности и энергонезависимости.

Что касается второго пункта, то Шуляк отметила, что из-за отсутствия четкого и понятного механизма бронирования, ряд критически важных предприятий может оказаться на грани выживания.

"Сегодня от бизнес-сообщества мы слышим несколько системных проблем: невозможность бронирования ФЛП, неопределенность после 6-месячной брони, лимит 50% от военнообязанных, что создает страх за "вторую половину" команды, 5-6 месяцев ожидания решений и возвращения документов без объяснений. Нужно сбалансированное политическое решение, и мы готовим его в диалоге с правительством. Бизнесу важно активнее приобщаться, чтобы модель была реалистичной", - подытожила Елена Шуляк.

Елена Шуляк
