Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен

Отсрочка от мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине действует, начиная с 24 февраля 2022 года, когда российские войска масштабно вторглись на территорию страны. Недавно мобилизацию в Украине продлили до 7 февраля 2025 года.

В тоже время, есть категории военнообязанных, которые имеют право на отстрочку от мобилизации. В этот список до недавнего времени входили военные, которые прошли российский плен. Своим решением 20 ноября Рада расширила возможность получения отсрочки и для гражданских, которые вернулись из плена РФ.

Напомним, с 9 ноября в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Услуга доступна пока только для двух категорий.

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