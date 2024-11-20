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Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен

Фото: Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Рада предоставила право на отсрочку гражданским, прошедшим плен 20 ноября. До этого она действовала только для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Только что Рада предоставила право на отсрочку прошедшим плен гражданским (№12104)", - рассказал он.

По словам Гончаренко, "за" проголосовали 304 нардепа.

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Отсрочка от мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине действует, начиная с 24 февраля 2022 года, когда российские войска масштабно вторглись на территорию страны. Недавно мобилизацию в Украине продлили до 7 февраля 2025 года.

В тоже время, есть категории военнообязанных, которые имеют право на отстрочку от мобилизации. В этот список до недавнего времени входили военные, которые прошли российский плен. Своим решением 20 ноября Рада расширила возможность получения отсрочки и для гражданских, которые вернулись из плена РФ.

Напомним, с 9 ноября в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Услуга доступна пока только для двух категорий.

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