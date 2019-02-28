Рада почала розгляд "мовного закону"

Законопроект налічує 2082 правки

Верховная рада Украины в четверг, 28 февраля, начала рассмотрение "языкового закона" - законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, к документу ко второму чтению подано 2082 правки.

"Мы переходим к рассмотрению законопроекта о функционировании украинского языка как государственного", - прокомментировал глава парламента.

Напомним, в подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит закон о функционировании украинского языка как государственного - "языковой закон" - во втором чтении.

Отметим, ранее Парубий анонсировал, что 28 февраля парламент рассмотрит доработанный ко второму чтению "языковой закон".

Кроме того, спикер Рады рассказал, что нардепы не будут рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, глава парламента допускает, что этот законопроект не будет рассмотрен за один день.