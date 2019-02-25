Парламент у четвер розпочне розгляд "мовного закону"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Парубія, уже підготовлено таблицю правок до другого читання закону

У четвер, 28 лютого, Верховна рада розгляне допрацьований до другого читання законопроект про функціонування української мови як державної - "мовний закон". Про це повідомив голова Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у середу народні депутати можуть розпочати розгляд поправок до законопроекту про так званий "спліт", щоб проголосувати його у четвер.

"Також у четвер пропонується, щоб ми розглянули проект закону №7473 щодо внесення змін до Митного кодексу України. Цей закон і важливий для виконання Угоди про Асоціацію… На сьогодні я можу сказати, що і комітет, і юридичне управління уже завершили розгляд і підготували таблицю. Я пропоную, щоб ми у четвер перейшли до блоку з питань культури, до розгляду питання про державну мову", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше Парубій розповів, що парламент не буде розглядати інші законопроекти до прийняття "мовного закону". Так, спікер ВР допускає, що цей законопроект не буде розглянутий за один день.

Як писало РБК-Україна раніше, із законопроекту про державну мову прибрали норму про кримінальну відповідальність.

Додамо, комітет парламенту з питань культури і духовності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у редакції комітету з внесеними поправками №5670-д.