Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Совет мира на паузе: война в Иране ударила по многомиллиардному плану Трампа по Газе

20:27 09.03.2026 Пн
2 мин
Обещанный мир в Газе становится еще более отдаленным из-за нового увлечения американского лидера
aimg Мария Науменко
фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Инициатива президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе, на которую уже пообещали миллиардные взносы страны Персидского залива, столкнулась с новым препятствием - войной в Иране.

По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, дипломатический процесс фактически остановился после 28 февраля, когда Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Эскалация конфликта в регионе осложнила работу посредников и поставила под угрозу ключевую внешнеполитическую инициативу Трампа.

План предусматривал завершение боевых действий в Газе, разоружение группировки ХАМАС и дальнейшее восстановление анклава. По замыслу, боевики должны были сложить оружие в обмен на амнистию.

Посредники из Белого дома вели непубличные переговоры между Израилем и ХАМАСом, а ключевую роль в финансировании инициативы должны были сыграть страны Персидского залива. Дональду Трампу удалось заручиться многомиллиардными обязательствами со стороны арабских государств менее чем за месяц до начала новой войны.

Однако после эскалации конфликта ситуация резко изменилась. Страны, которые пообещали финансовую поддержку, сейчас сами оказались под угрозой иранских атак, что может повлиять на их готовность финансировать проект.

Что говорят в Белом доме и ХАМАС

В то же время в Белом доме отрицают, что переговоры полностью остановлены.

"Обсуждения по вопросам разоружения продолжаются и носят позитивный характер. Все посредники согласны, что это критически важный шаг для восстановления жизни населения Газы", - заявили в Белом доме.

Однако палестинский чиновник, близкий к переговорному процессу, сообщил, что запланированная встреча между ХАМАСом и посредниками из Египта, Катара и Турции, которая должна была состояться в день начала войны, была отменена. Новая дата переговоров до сих пор не назначена.

Представитель ХАМАСа также подтвердил, что переговоры по плану Трампа пока заморожены.

Напомним, в прошлом году США вместе с международными посредниками заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и начали реализацию первого этапа 20-пунктного мирного плана Дональда Трампа. Он предусматривал, в частности, обмен пленными и возвращение тел погибших.

После этого было объявлено о запуске второго этапа инициативы - создание Совета мира. Этот орган должен был контролировать выполнение договоренностей, координировать международную помощь и обеспечить постепенный переход Газы от военного конфликта к восстановлению и развитию.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний востокСектор Газа