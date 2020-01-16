Рада змінила Податковий кодекс для вдосконалення адміністрування податків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У пояснювальній записці зазначається, що сучасні правила оподаткування бізнесу дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 283 парламентарія.

У пояснювальній записці зазначається, що сучасні правила оподаткування бізнесу дають багато можливостей для спекулювання податковими ставками, режимами і статусами. План дій BEPS включає 15 кроків, які покривають різні сфери протидії агресивній податкового планування.

З 1 січня 2017 року Україна приєдналася до міжнародної програми розширеного співробітництва з питань імплементації Плану дій BEPS, участь в якій на сьогодні беруть понад 116 країн світу.

Вносяться зміни до чинного законодавства в частині розгляду матеріалів перевірки, яка буде здійснюватися колегіально постійно діючим органом контролюючого органу комісією з питань розгляду заперечень.

Крім того, передбачено удосконалити процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а саме Апеляційного ради з питань розгляду скарг платників податків, до повноважень якої буде входити розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом випадках.

Документом передбачене врегулювання у Податковому кодексі України питань, пов'язаних зі сплатою частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку (господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків).

Також передбачається, що керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову держполітику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, законодавством про державну службу та іншими законами.

Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке затверджується Кабінетом міністрів та положенням про територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1210.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла в другому читанні законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів з адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей в податковому законодавстві. Закон підтримали 256 парламентаріїв.