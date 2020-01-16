ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада схвалила закон про адміністрування податків

Новини » Політика     16.01.2020 - 11:38
Рада схвалила закон про адміністрування податків
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон вносить зміни до понад 60 законодавчих актів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до ряду законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві. Закон підтримали 256 парламентаріїв, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ вносить зміни в закон про збір та облік ЄСВ в частині приведення у відповідність з чинним законодавством назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний внесок.

Також уточнюється процедура подання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; змінюється розмір штрафів за порушення вимог, передбачених законом; виключається обов'язок контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про погодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску.

Крім того, вносяться зміни в закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації.

Закон також покладає обов'язок щодо контроля за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дивідендів.

Крім того, встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Також у документі прописано внесення змін до закону "Про судовий збір" в частині встановлення максимального розміру ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду.

Загалом закон вносить зміни до 63 законодавчих актів, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних ігор.

Рада схвалила закон про повну середню освіту
Новини України Верховна РадаПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся