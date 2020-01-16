Рада схвалила закон про адміністрування податків

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон вносить зміни до понад 60 законодавчих актів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до ряду законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві. Закон підтримали 256 парламентаріїв, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ вносить зміни в закон про збір та облік ЄСВ в частині приведення у відповідність з чинним законодавством назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний внесок.

Також уточнюється процедура подання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; змінюється розмір штрафів за порушення вимог, передбачених законом; виключається обов'язок контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про погодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску.

Крім того, вносяться зміни в закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації.

Закон також покладає обов'язок щодо контроля за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дивідендів.

Крім того, встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Також у документі прописано внесення змін до закону "Про судовий збір" в частині встановлення максимального розміру ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду.

Загалом закон вносить зміни до 63 законодавчих актів, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних ігор.