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Рада змінила закон про держзакупівлі для анбандлінгу

Новини » Енергетика     14.11.2019 - 18:21
Рада змінила закон про держзакупівлі для анбандлінгу
Ілюстративне фото (utg.ua)

Парламент спростив початок роботи нового оператора ГТС

Верховна рада України внесла зміни до закону про державні закупівлі для подальшого анбандлінга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи підтримали в цілому законопроект № 2249, який у рамках відділення оператора ГТС дозволяє в зобов'язаннях, що виникли на підставі договорів про закупівлі "Нафтогазу", одноразово замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться в порядку, встановленому нормами Цивільного кодексу.

Крім того, протягом трьох місяців після набуття чинності цього закону, замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з "Нафтогазом" без застосування процедур, передбачених у законі про держзакупівлі.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла за основу ще один закон для анбандлінга "Нафтогазу", яким пропонується звільнити нового оператора ГТС і "Нафтогаз" від сплати ПДВ при передачі майна.

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Новини України Верховна РадаНафтогаз УкраїниАнбандлінг
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