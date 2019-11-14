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Рада прийняла за основу ще один закон для анбандлінга "Нафтогазу"

Новини » Політика     14.11.2019 - 17:50
Рада прийняла за основу ще один закон для анбандлінга "Нафтогазу"
Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект пропонує внести зміни до Податкового кодексу

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект № 2359-1 для анбандлінга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 280 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект пропонує для виконання зобов'язань по відділенню оператора ГТС до 2021 року звільнити від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що знаходиться в держвласності в складі магістральних газопроводів і всіх об'єктів і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Також до 2022 року відкладається установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за операціями з поставки / придбання майна, яке не перебуває у державній власності, в складі магістральних газопроводів і всіх об'єктів та споруд.

Крім того, до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів - операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в бюджеті-2020 передбачили кошти на анбандлінг "Нафтогазу".

Відзначимо, 31 жовтня парламент схвалив закон про анбандлінг. Закон определяет, що оператором ГТС може бути виключно суб'єкт, власником 100% корпоративних прав якого є держава.

Рада попередньо підтримала продаж землі через Інтернет
Новини України Верховна РадаНафтогаз УкраїниАнбандлінг
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