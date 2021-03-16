RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада хоче завершити земельну реформу: нардепи пройшли 160 правок з понад 3 тисяч

Автор: Юлія Струк

Верховна рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram зазначив, що переговори глав фракцій по "прискоренню процесу правок" закінчилися нічим.

"Завершення земельної реформи рухається... повільно. Інсайд: поки переговори глав фракцій по "прискоренню процесу правок" закінчилися нічим. Тому нас чекають аналогічні дні ще цілий тиждень і позачергові засідання після закінчення основних", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що Верховна рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні для її фактичного завершення.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 року Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

В середині листопада 2019 року Рада прийняла цей закон за основу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радаземельна реформа
Читайте також
Вибори мера Харкова: підкомітет Ради підтримав проведення восени
Призначення голів НАБУ і ДБР: у Раді розповіли, коли чекати висновок КСУ щодо закону
Прогноз погоди