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Рада хоче встановити мінімальний розмір аліментів на дітей з родичів

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 13:36
Рада хоче встановити мінімальний розмір аліментів на дітей з родичів Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть встановити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3881.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

За документ проголосували 339 нардепів.

"Трапляється так, що діти втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати й, таким чином, діти залишаються без коштів для існування. У разі відсутності батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі утримувати дітей, обов’язок з утримання малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім'ї та родичів", - вказано у пояснювальній записці.

Документ пропонує внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу. Таким чином законодавчо закріплюється мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі такий розмір становить не менше 30 відсотків.

Нагадаємо, в кінці вересня 2020 року набув чинності закон, згідно з яким в Україні щороку будуть проводити індексацію розміру аліментів.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві юстиції відзначали, що в 2020 році у зв'язку з новим розміром прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів.

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