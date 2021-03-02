Рада хоче встановити мінімальний розмір аліментів на дітей з родичів

В Україні хочуть встановити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3881.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

За документ проголосували 339 нардепів.

"Трапляється так, що діти втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати й, таким чином, діти залишаються без коштів для існування. У разі відсутності батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі утримувати дітей, обов’язок з утримання малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім'ї та родичів", - вказано у пояснювальній записці.

Документ пропонує внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу. Таким чином законодавчо закріплюється мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі такий розмір становить не менше 30 відсотків.