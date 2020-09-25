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В Україні ввели щорічну індексацію розміру аліментів: закон набрав чинності

Україна, П'ятниця 25 вересня 2020 10:58
В Україні ввели щорічну індексацію розміру аліментів: закон набрав чинності
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні будуть щорічно проводити індексацію розміру аліментів. Відповідний закон у п'ятницю, 25 вересня, набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України" і він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Акт вніс зміни до статті 71 закону "Про виконавче провадження". На виконавця поклали обов'язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачене у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем в установленому урядом порядку. Індексацію проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

"У разі самостійного направлення стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю або фізичній особі... індексація розміру аліментів, визначеного в твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачене у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину", - говорить закон.

Виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3112.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві юстиції відзначали, що в 2020 році у зв'язку з новим розміром прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів.

Відзначимо, в базах даних прикордонників на початок 2020-го було близько 120 тисяч осіб, яким виконавчі служби обмежили виїзд за межі України через несплату аліментів.

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