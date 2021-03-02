ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада хочет установить минимальный размер алиментов на детей с родственников

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 13:36
Рада хочет установить минимальный размер алиментов на детей с родственников Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят установить минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3881.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

За документ проголосовали 339 нардепов.

"Случается так, что дети теряют своих родителей или родители по уважительным причинам не в состоянии их содержать и, таким образом, дети остаются без средств к существованию. В случае отсутствия родителей или если родители по уважительным причинам не в состоянии содержать детей, обязанность по содержанию малолетних, несовершеннолетних детей возлагается на других членов семьи и родственников", - указано в пояснительной записке.

Документ предлагает внести изменения в часть вторую статьи 272 Семейного кодекса. Таким образом законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сейчас такой размер составляет не менее 30 процентов.

Напомним, в конце сентября 2020 года в силу вступил закон, в соответствии с которым в Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве юстиции отмечали, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Верховная Рада алименты
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде