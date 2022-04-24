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Армію РФ необхідно визнати терористичною організацією, - Зеленський

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 00:23
Армію РФ необхідно визнати терористичною організацією, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію – терористичною організацією. Це визнання є предметом діалогу з іноземними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Росія вже вистріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звичайно, вони можуть продовжувати ракетний терор проти нашої країни. Але те, що вони вже наробили, це достатній аргумент для світу, щоб визнати Росію спонсором тероризму, а російську армію терористичною організацією", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна наполягає на цьому в переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Російська держава стала терористом, і за це, на думку президента, вона повинна понести покарання.

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Володимир Зеленський
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