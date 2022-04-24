Армію РФ необхідно визнати терористичною організацією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію – терористичною організацією. Це визнання є предметом діалогу з іноземними партнерами.

"Росія вже вистріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звичайно, вони можуть продовжувати ракетний терор проти нашої країни. Але те, що вони вже наробили, це достатній аргумент для світу, щоб визнати Росію спонсором тероризму, а російську армію терористичною організацією", - заявив президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна наполягає на цьому в переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Російська держава стала терористом, і за це, на думку президента, вона повинна понести покарання.