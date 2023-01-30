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Присутствие ЧВК "Вагнера" на фронте демонстрирует проблемы в регулярной армии РФ, - Британия

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Понедельник 30 января 2023 18:12
Присутствие ЧВК "Вагнера" на фронте демонстрирует проблемы в регулярной армии РФ, - Британия Фото: Присутствие ЧВК "Вагнера" на фронте демонстрирует проблемы в регулярной армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Присутствие представителей частной военной компании "Вагнера" на передовой в Донецкой области характеризует, что у регулярной армии РФ дела обстоят плохо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление младшего министра по делам Вооруженных сил и ветеранов Британии Джеймса Хиппи, которое приводит Sky News.

"Присутствие ЧВК "Вагнера" на передовой в Донбассе явно свидетельствует о том, насколько плохи дела у президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных сил", - говорится в его заявлении.

Представитель Шотландской национальной партии Дэйв Дуган спросил Хиппи, почему правительство предоставило замороженные активы главе группы ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

По словам Дугана, средства были разморожены, чтобы он мог возбудить дело против британского журналиста. Хиппи не смог ответить на этот вопрос и переадресовал этот вопрос в Минфин Британии.

Напомним, что Министерство финансов Великобритании рассматривает возможность внесения изменений в санкции, которые разрешили учредителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, несмотря на санкции подать в суд на британского журналиста-расследователя Элиота Хиггинса.

Соединенные Штаты ввели санкции против частной военной компании России "Вагнера". При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.

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