Присутствие представителей частной военной компании "Вагнера" на передовой в Донецкой области характеризует, что у регулярной армии РФ дела обстоят плохо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление младшего министра по делам Вооруженных сил и ветеранов Британии Джеймса Хиппи, которое приводит Sky News.

"Присутствие ЧВК "Вагнера" на передовой в Донбассе явно свидетельствует о том, насколько плохи дела у президента РФ Владимира Путина и российских Вооруженных сил", - говорится в его заявлении.

Представитель Шотландской национальной партии Дэйв Дуган спросил Хиппи, почему правительство предоставило замороженные активы главе группы ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

По словам Дугана, средства были разморожены, чтобы он мог возбудить дело против британского журналиста. Хиппи не смог ответить на этот вопрос и переадресовал этот вопрос в Минфин Британии.