Рада готовит большие изменения по мобилизации в Украине: что в планах и оставят ли отсрочку

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правилах для студентов, но финального текста еще нет.
Все подробности о возможных изменениях в мобилизации - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: эксклюзивные комментарии нардепов, в частности главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александра Завитневича, Facebook нардепа Марьяны Безуглой.
О подготовке законопроекта сегодня сообщила заместитель главы комитета парламента во вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.
Факт подготовки нового документа в комментарии РБК-Украина подтвердил и глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. При этом нардеп уточнил, что текст законопроекта готовит рабочая группа, но финальных предложений на данный момент нет.
"Такой законопроект прорабатывается сейчас в рамках рабочей группы комитета. Эта рабочая группа межфракционная. Комитет еще на заседании ничего не рассматривал. Кроме того, сам текст законопроекта еще не зарегистрирован, поэтому пока не можем комментировать какие-либо те или иные положения. Все в стадии обсуждения", - отметил он.
Нардеп Марьяна Безугла в своем Facebook назвала текущий перечень основных изменений, которые, возможно, могут быть внесены в закон о мобилизации. А именно:
Факт подготовки такого законопроекта в комментарии РБК-Украина на условиях анонимности подтвердил еще один нардеп, отметив, что "по студентам вероятность высока".
"Пока сложно делать прогноз. Идет доработка драфта в комитете. Но в целом по студентам вероятность высока", - отметил собеседник издания.
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