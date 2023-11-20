Рада готує великі зміни щодо мобілізації в Україні: що в планах і чи залишать відстрочку

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.
Всі подробиці про можливі зміни щодо мобілізації - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ексклюзивні коментарі нардепів, зокрема голови комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександра Завітневича, Facebook нардепа Мар'яни Безуглої.
Про підготовку законопроекту сьогодні повідомила заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки Мар'яна Безугла.
Факт підготовки нового документа в коментарі РБК-Україна підтвердив і голова комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич. При цьому нардеп уточнив, що текст законопроекту готує робоча група, але фінальних пропозицій наразі немає.
"Такий законопроект опрацьовується зараз в рамках робочої групи комітету. Ця робоча група є міжфракційною. Комітет ще на засіданні нічого не розглядав. Окрім того, сам текст законопроекту ще не зареєстровано, тому поки що не можемо коментувати якісь ті чи інші положення. Все на стадії обговорення", - зазначив він.
Нардеп Мар'яна Безугла у своєму Facebook назвала поточний перелік основних змін, які, можливо, можуть бути внесені в закон про мобілізацію. А саме:
Факт підготовки такого законопроекту в коментарі РБК-Україна на умовах анонімності підтвердив ще один нардеп, зазначивши, що "по студентах ймовірність висока".
"Поки складно робити прогноз. Йде доопрацювання драфту у комітеті. Але загалом по студентах ймовірність висока", - зазначив співрозмовник видання.
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