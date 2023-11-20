Рада готує великі зміни щодо мобілізації в Україні: що в планах і чи залишать відстрочку

Про підготовку законопроекту сьогодні повідомила заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки Мар'яна Безугла.

Факт підготовки нового документа в коментарі РБК-Україна підтвердив і голова комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич. При цьому нардеп уточнив, що текст законопроекту готує робоча група, але фінальних пропозицій наразі немає.

"Такий законопроект опрацьовується зараз в рамках робочої групи комітету. Ця робоча група є міжфракційною. Комітет ще на засіданні нічого не розглядав. Окрім того, сам текст законопроекту ще не зареєстровано, тому поки що не можемо коментувати якісь ті чи інші положення. Все на стадії обговорення", - зазначив він.

Які зміни можуть ввести

Нардеп Мар'яна Безугла у своєму Facebook назвала поточний перелік основних змін, які, можливо, можуть бути внесені в закон про мобілізацію. А саме:

нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися);

нові підстави для звільнення (зокрема, у зв’язку із звільненням з полону чи у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи, через розірвання контракту для курсантів жіночої статі чи у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО);

коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені).

(батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені). військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку;

змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти;

розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання; яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Наскільки вірогідно, що зміни внесуть?

Факт підготовки такого законопроекту в коментарі РБК-Україна на умовах анонімності підтвердив ще один нардеп, зазначивши, що "по студентах ймовірність висока".

"Поки складно робити прогноз. Йде доопрацювання драфту у комітеті. Але загалом по студентах ймовірність висока", - зазначив співрозмовник видання.