Рада готовит подкомитет для прифронтовых громад: как распределят не менее 40 млрд в 2026 году

Различие между инструментами поддержки громад ЕС и Украины

По словам Елены Шуляк, разница между политикой сплоченности ЕС и украинской региональной политикой сегодня в первую очередь заключается в условиях, в которых живут украинские регионы.

Европа имеет дело со структурными дисбалансами. Украинские же громады работают в ситуации, когда последствия войны могут за несколько дней изменить их бюджет, инфраструктуру и демографию.

Потому в случае Украины нецелесообразно механически воспроизводить европейские инструменты. Украинский подход должен учитывать прифронтовые территории, энергетическую уязвимость и потребность в прозрачном инфраструктурном восстановлении.

"Европейский "учебник" хорош, но он создан для мирных систем, а мы работаем в реальности, где сбалансированное развитие означает поддержку громад, потерявших доходы, сети и стабильность", - отметила Елена Шуляк.

Она отметила, что украинские регионы предстали перед огромными вызовами из-за войны, с которыми ЕС не сталкивается.

"Поэтому сейчас, когда мы имплементируем европейское законодательство в части региональной политики, мы должны понимать, что у нас будут существенные особенности региональной политики относительно правил ЕС, на которых будем фокусироваться очень сильно", - акцентировала Шуляк.

Подкомитет для прифронтовых громад

В странах Евросоюза, пояснила нардеп, действует принцип сбалансированности территорий, предполагающий равномерное развитие и мегаполисов, и меньших населенных пунктов, и сельской местности.

Однако в Украине, кроме них, есть особая категория территорий - прифронтовые. Развивать их по принципу "мирного" алгоритма невозможно.

"Это сугубо украинская особенность, поэтому мы будем фокусироваться на прифронтовых территориях. Так, в парламенте уже создано межфракционное объединение по разработке стратегии для прифронтовых территорий", - отметила Елена Шуляк.

Кроме этого, на площадке Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства будет создан новый подкомитет, который будет заниматься поиском решений и их законодательной формулировки именно для этих особых территорий, рассказала Елена Шуляк - глава соответствующего Комитета.

Потребности прифронтовых территорий

Парламентарий сообщила, что в проекте Госбюджета на 2026 год на пострадавшие прифронтовые территории заложено 30 млрд грн. Также более 10 млрд грн запланированы для них в виде дотаций и субвенций.

Кроме того, отметила нардеп, отличием от ЕС, которое Украина не может не учитывать, является потребность в энергонезависимости и энергоэффективности, важность которой продемонстрировало российское вторжение.

В то же время в ЕС на втором месте идет так называемый "зеленый переход". Но, поскольку угроза со стороны РФ для Украины будет оставаться, потребность в обеспечении максимальной энергонезависимости как составляющей региональной устойчивости актуальна даже больше, чем климатическая нейтральность.

"Последним пунктом курса, по которому сейчас движется ЕС, является цифровизация. Однако Украина кое-где даже опережает в этом страны Евросоюза. Причина проста - прозрачность стала необходимостью честного восстановления. У нас работает Дия, ЕГЭССС, проекты восстановления реализуются через DREAM и т.д. И это лишь начало, поскольку потребности в дальнейшей цифровизации всего, что касается публичной сферы", - отметила Шуляк.

В заключение она добавила, что в настоящее время в Украине разработаны десятки стратегий развития, но они существуют параллельно. Это, объяснила Елена Шуляк, скорее, набор отдельных маршрутов, а не единственная карта движения.

Поэтому следующим шагом со стороны государства должна быть их синхронизация, чтобы региональная политика перестала существовать отдельно от энергетической, образовательной, цифровой или инвестиционной.