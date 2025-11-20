Промышленность, услуги и образование: какие проекты подают в DREAM деоккупированные громады

Деоккупированные громады Киевщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины внесли в экосистему DREAM в общей сложности более тысячи проектов.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Ссылаясь на данные аналитической записки "Восстановление и развитие деоккупированных громад", подготовленной Институтом аналитики и адвокации при поддержке Transparency International, Елена Шуляк рассказала, что в пятерку с высоким показателем финансового покрытия проектов вошли громады Харьковской и Черниговской областей.

В то же время, лидером по количеству внесенных в DREAM проектов стала Ирпенская громада.

Какие отрасли охватывают проекты в DREAM

К секторам "Промышленность, торговля и услуги" и "Образование" относятся наибольшие доли проектов - 45% и 20% соответственно.

В противоположность: в отраслях культуры, сельского хозяйства, коммуникациях и ІТ деоккупированные громады имели в сумме всего 7 проектов.

"Только одна громада по выборке на момент исследования не имела ни одного проекта в экосистеме DREAM - Волчанская городская ТГ Харьковской области. В то же время лидером по числу проектов стала Ирпенская городская ТГ в Киевской области, которая внесла в DREAM 236 проектов", - уточнила Шуляк.

Финансирование

Относительно доли финансового покрытия, первенство принадлежит Боровской громаде на Харьковщине с одним полностью профинансированным проектом.

Всего в пятерку с высоким показателем финансового покрытия, по состоянию на июнь 2025 года, вошли территориальные громады Харьковской и Черниговской области. В другой 21-й громаде этот показатель не превышал 49%.

К тому же, проекты 3 из 5 громад не имели международного финансирования, а реализовывались за счет государственного и местных бюджетов. Всего же известно, что 11 из 26 громад имеют поддержку международных доноров.

Как говорит нардеп, авторы отчета также отмечают, что из анализа показателей в DREAM не следует выраженной корреляции между наличием международного финансирования, качеством заполнения проектов и процентом финансового покрытия.

"Например, ни в один из 27 проектов Старосалтовской громады не привлечены иностранные средства, несмотря на среднюю наполненность проектов на 88%. Поэтому, конечно, качественно составленный проект может повысить шанс привлечь донорские средства, но не является полной гарантией этого", - отметила Елена Шуляк.

Также отсутствует четкая взаимосвязь между наличием международной поддержки и процентом финансового покрытия. Так, доля имеющихся для выполнения проектов средств колеблется от 9% до 52%, если иностранные вливания имеются. Если нет, то диапазон расширяется до 100%.

По среднему значению финансового покрытия в разрезе областей лидирует Харьковщина - 36% от общей потребности для реализации проектов в 6 громадах.

В Сумской области наименьшее - 13%, причем в двух громадах покрытие пока отсутствует.

"Мы видим, что деоккупированные громады демонстрируют определенную способность и заинтересованность в планировании и привлечении ресурсов для восстановления. Однако в целом процесс еще далек от завершения", - акцентировала Шуляк.

Реализации системы DREAM: над чем еще нужно работать

По словам Елены Шуляк, наблюдается неравномерность между регионами, несовершенная координация с государственными структурами и донорами, а также необходимость повышения институциональной способности для более эффективного менеджмента восстановления.

"Но важно, что уже сейчас в DREAM работают уже сотни громад, и в нее занесены сотни проектов", - подчеркнула парламентарий.

Важно то, отметила она, что через цифровые механизмы сегодня каждый может увидеть реализацию проекта в том или ином населенном пункте, регионе и государстве в целом.

Однако только этой цифровой системы недостаточно - она должна быть интегрирована в государственные публичные закупки полностью, поскольку пока этого не произошло.

"Очень много иностранного бизнеса хотели бы участвовать в восстановлении Украины на равных конкурентных условиях. Но на сегодня есть определенные вопросы, связанные с закупками и тем, как работают заказчики в системе Прозоро. Таким образом, работы в этом направлении еще хватает. А ее результатом будет то, что публичные закупки станут более доступными, в том числе для иностранного бизнеса", - резюмировала Елена Шуляк.