Совет финансовой стабильности поднял вопрос работы иностранных банков, оставшихся в России

Совет по финансовой стабильности Украины на заседании 5 апреля обсудил риски для отдельных украинских банков из-за присутствия их материнских учреждений на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Учитывая значительную роль банков с иностранным капиталом в обеспечении финансовой стабильности и поддержке экономики Украины, а также их крайне ограниченное влияние на решения материнских учреждений, члены РФС согласились продолжить поиск путей поддержки этих учреждений в Украине", - говорится в сообщении.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Участие в заседании приняли члены Совета по финансовой стабильности 5 апреля вязали представители НБУ, Минфина и Офиса президента.

Напомним, на территории России продолжает работать дочерний банк Raiffeisen Bank International. Во время собрания акционеров 30 марта генеральный директор Йоханн Штробль заявил, что банк будет заниматься возможной продажей или выделением своего российского бизнеса. Он сказал, что он будет продолжать сокращать деятельность в России пока рассматривает эти варианты, но сохранит там часть бизнеса, чтобы сохранить свою банковскую лицензию.