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Рада з фінансової стабільності порушила питання іноземних банків, які залишилися в Росії

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Україна, Субота 08 квітня 2023 10:25
Рада з фінансової стабільності порушила питання іноземних банків, які залишилися в Росії Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада з фінансової стабільності України на засіданні 5 квітня обговорила ризики для окремих українських банків через присутність їх материнських установ на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ураховуючи вагому роль банків з іноземним капіталом у забезпеченні фінансової стабільності й підтримці економіки України, а також їхній вкрай обмежений вплив на рішення материнських установ, члени РФС погодилися продовжити пошук шляхів підтримки цих установ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Участь у засіданні взяли члени Ради з фінансової стабільності 5 квітня в’язали представники НБУ, Мінфіну та Офісу президента.

Нагадаємо, на території Росії продовжує працювати дочірній банк Raiffeisen Bank International. Під час зборів акціонерів 30 березня генеральний директор Йоханн Штробль заявив, що банк займатиметься можливим продажем або виділенням свого російського бізнесу. Він сказав, що він продовжуватиме скорочувати діяльність у Росії, поки розглядає ці варіанти, але збереже там частину бізнесу, щоб зберегти свою банківську ліцензію.

Після цього Національний банк України відзначив позитивні сигнали в заяві групи Raiffeisen Bank International, однак заявив, що конкретного плану виходу з Росії заява не містить.

В Україні працює Райффайзен Банк, який займає другі-треті місця за основними показниками.

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