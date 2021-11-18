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Лавров висунув умову для зустрічі в нормандському форматі

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Москва, Четвер 18 листопада 2021 17:40
Лавров висунув умову для зустрічі в нормандському форматі Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Росії Сергій Лавров висунув умову для проведення нової нормандської зустрічі. За його словами, для цього Україна повинна виконати все, що прописано в мінських угодах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Будемо зустрічатися (в нормандському форматі - ред.) виключно, коли нам оповістять про те, як все, що було записано в колишніх рішеннях, Києвом буде виконано", - цитує агентство Лаврова.

Серед головних вимог російський міністр назвав "особливий статус Донбасу", який Україна повинна закріпити в Конституції. Також він відзначив амністію для бойовиків і проведення виборів в ОРДЛО за правилами, узгодженими Києвом з "республіками" Донецька і Луганська.

Лавров підкреслив, що всі ці вимоги прописані в мінських угодах. Міністр додав, що як тільки Україна їх виконає, тільки тоді зможе отримати контроль над кордоном в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував свій проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі міністрів, в якому Москва нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

Зазначимо, у листуванні з МЗС Німеччини та Франції російська сторона критикує їхню позицію щодо того, що це неприйнятні для України вимоги.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав такий крок Росії "добиванням нормандського формату" і не зацікавленістю в його розвитку.

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