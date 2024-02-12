Совет ЕС сделал шаг к конфискации прибыли от российских активов в пользу Украины

В Европейском союзе сегодня, 12 февраля, сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
"Совет ЕС принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, иммобилизованными в результате ограничительных мер ЕС", - говорится в заявлении.
После того как Россия начала незаконное и неоправданное полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ЕС в координации с международными партнерами решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ. В результате этого запрета соответствующие активы, принадлежащие финансовым учреждениям в государствах-членах ЕС, "обездвижены".
Сегодняшнее решение, согласно позиции G7, разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, которые получают центральные депозитарии ценных бумаг в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими.
Совет, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.
С учетом рисков и расходов, связанных с хранением активов и резервов Центрального банка России, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться к своему надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и рисков требования к управлению.
Это решение позволяет Совету принять решение о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе.
Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в "Фонд Украины", по которому Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года.
Около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России было иммобилизовано в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них иммобилизовано в Евросоюзе.
Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.
В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.
Ранее издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, позволяющий разблокировать замороженные российские активы в Европе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.