Украина получит еще почти 3 млрд евро от ЕС

Оценка Еврокомиссии и выполнение реформ

Выделение очередного транша стало возможным после того, как Европейская комиссия положительно оценила выполнение условий Плана Украины за четвертый квартал 2025 года. Средства предоставляются в рамках масштабной четырехлетней программы поддержки Ukraine Facility.

Свириденко выразила благодарность народным депутатам за оперативное принятие необходимых законов.

По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями правительства и парламента уже выполнено 86 шагов Плана Украины, а еще 65 находятся на стадии реализации.

"Продолжаем вместе внедрять реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Искренне благодарны европейским партнерам за поддержку и доверие", - подчеркнула глава правительства.

Детали программы Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility является ключевым инструментом финансовой поддержки Украины в условиях войны. Общий бюджет инициативы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро.

С учетом нового транша, с начала работы этого инструмента в 2024 году Украина уже получила 26,8 млрд евро европейской помощи.