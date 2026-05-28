Война в Украине

Украина получит еще почти 3 млрд евро от ЕС

18:00 28.05.2026 Чт
2 мин
Также в ЕС оценили украинский прогресс в реформах
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA)

Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине финансовой помощи в размере почти 2,8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Украина приблизилась к первому траншу кредита ЕС на 8,35 млрд евро

Оценка Еврокомиссии и выполнение реформ

Выделение очередного транша стало возможным после того, как Европейская комиссия положительно оценила выполнение условий Плана Украины за четвертый квартал 2025 года. Средства предоставляются в рамках масштабной четырехлетней программы поддержки Ukraine Facility.

Свириденко выразила благодарность народным депутатам за оперативное принятие необходимых законов.

По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями правительства и парламента уже выполнено 86 шагов Плана Украины, а еще 65 находятся на стадии реализации.

"Продолжаем вместе внедрять реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Искренне благодарны европейским партнерам за поддержку и доверие", - подчеркнула глава правительства.

Детали программы Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility является ключевым инструментом финансовой поддержки Украины в условиях войны. Общий бюджет инициативы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро.

С учетом нового транша, с начала работы этого инструмента в 2024 году Украина уже получила 26,8 млрд евро европейской помощи.

Макрофинансовая поддержка и кредиты от ЕС

Напомним, 20 мая 2026 года Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине на 8,35 млрд евро.

Эти средства являются частью масштабного пакета поддержки объемом 90 млрд евро, который направлен на укрепление устойчивости украинской экономики, увеличение внутренних доходов и усиление борьбы с коррупцией.

Ранее, 23 апреля 2026 года, Европейский Совет окончательно согласовал предоставление этого кредита. Согласно принятым изменениям в регламент Евросоюза, финансирование будут привлекать на рынках капитала под гарантии европейского бюджета.

Важно, что Украина не будет возвращать 90 млрд евро кредита самостоятельно - его погашение будет происходить за счет будущих репараций от Российской Федерации.

Кроме того, Брюссель завершает подготовку "мощного ответа" на усиление российского воздушного террора. В частности, ЕС финализирует пакет помощи на 6 млрд евро для масштабной закупки дронов и укрепления беспилотного флота Украины.

