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Еще слабее. Стало известно, когда послы ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ

Новина українською →
Суббота 10 декабря 2022 01:45
Еще слабее. Стало известно, когда послы ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ Фото: послы Евросоюза обсудят очередной пакет санкций в отношении РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале следующей недели. Представленные в документе ограничения, предварительно, содержат массу отступлений, что делает пакет слабее.

Об том сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Послы ЕС встретятся в понедельник, чтобы обсудить 9-й пакет санкций в отношении России", - говорится в публикации.

Журналист отметил, что "черновой" документ был представлен в пятницу, 9 декабря.

По словам Йозвяка, новый текст "делает пакет еще слабее с множеством отступлений, а этот пакет и без того был очень слабым с самого начала".

Добавим, что сроки утверждения девятого пакета ограничений ЕС в отношении РФ из-за войны против Украины пока неизвестны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия 7 декабря объявила содержание девятого пакета санкций против России.

Добавим, что, по данным Financial Times, ряд стран ЕС призывают скорректировать санкции против России, в том, что касается исключений для экспорта зерна и удобрений.

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