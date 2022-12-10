Еще слабее. Стало известно, когда послы ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ

Послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале следующей недели. Представленные в документе ограничения, предварительно, содержат массу отступлений, что делает пакет слабее.

Об том сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Послы ЕС встретятся в понедельник, чтобы обсудить 9-й пакет санкций в отношении России", - говорится в публикации.

Журналист отметил, что "черновой" документ был представлен в пятницу, 9 декабря.

По словам Йозвяка, новый текст "делает пакет еще слабее с множеством отступлений, а этот пакет и без того был очень слабым с самого начала".

Добавим, что сроки утверждения девятого пакета ограничений ЕС в отношении РФ из-за войны против Украины пока неизвестны.