Совет ЕС поддержал присоединение Украины к "роуминговому безвизу": что изменится

Он отметил, что Совет ЕС дал "зеленый свет" двустороннему соглашению. Финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе. Украинские власти и операторы уже работают, чтобы наша страна быстрее интегрировалась в "роуминговый безвиз".

Федоров пояснил, что после присоединения к зоне свободного роуминга украинцы будут меньше платить за звонки в ЕС.

"Цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - объяснил министр.

Напомним, Еврокомиссия в феврале этого года рекомендовала включить Украину в зону свободного роуминга.

Кроме того, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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