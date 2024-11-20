Рада разрешила увольнение со службы в случае гибели неполнородных родственников

Законопроект № 11531 восстанавливает право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, в августе Верховная Рада предусмотрела отсрочку от призыва не только для лиц чьи близкие родственники, в том числе родной "полнородный", но и "неполнородный" брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

В то же время по закону о мобилизации, принятом в апреле, гибель или исчезновение без вести несовершеннородных брата и/или сестры перестало быть основанием для отсрочки от призыва.

Главное научное экспертное управление Верховной Рады отметило, что таким подходом военнообязанные относятся в неравные условия по отношению к тем военнообязанным, в которых соответствующая утрата произошла с полнородными братом и (или) сестрой.

Ведь исходя из содержания Семейного кодекса Украины как полнородные, так и неполнородные братья и сестры являются родными братьями и сестрами потому, что само по себе наличие у братьев и сестер только одного общего кровного родственника (отца или матери) не влияет на степень их родства.

"Законопроект направлен на обеспечение равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных" брата или сестры", - говорится в документе.