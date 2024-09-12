Мобилизацию для братьев и сестер погибших на фронте отменили: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий отсрочку от мобилизации для неполнородных братьев и сестер украинцев, погибших на фронте или пропавших без вести. Ранее эта норма была убрана из закона о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №11391 .

Закон возвращает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе "родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра", погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время действия военного положения.

До апреля в предыдущей редакции ст. 23 закона о мобилизации говорилось, что "не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях".

Однако последующими изменениями в настоящей статье слово "неполнородный" было изъято.

На практике это означало, что если женщина имеет от разных мужчин двух сыновей, то они оба могли быть мобилизованы. Государство гарантирует, что из двух родных братьев в такой же ситуации один из них имеет право на отсрочку.

Семьи погибших, у кого сложилась такая ситуация, призвали вернуть предыдущую формулировку ст. 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, "родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра".