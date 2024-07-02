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Украина намерена договориться о реструктуризации долга до крайнего срока, - Reuters

Украина, Вторник 02 июля 2024 08:18
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Украина намерена договориться о реструктуризации долга до крайнего срока, - Reuters Фото: Реструктуризация долга Украины произойдет до 1 августа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина сообщила инвесторам, что по-прежнему рассчитывает на реструктуризации долга до истечения срока действия моратория на выплаты к 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, Украина 1 августа провела телефонную конференцию и заявила, что намерена включить ВВП-варранты в соглашение о реструктуризации облигаций на сумму около 20 млрд долларов.

Формальные переговоры о реструктуризации в прошлом месяце завершились без достижения соглашения. Заявления, опубликованные на прошлой неделе, показали, что существует большой разрыв между 20%-ным списанием, на которое готовы держатели облигаций, и предложением Украины, которое означало дисконт до 60%.

"Они считают, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время", - сказал один из источников, говоривший на условиях анонимности. Юрий Буца, глава украинского управления долгом, который руководит взаимодействием страны с кредиторами, провел телефонную конференцию разговоре, к нему присоединились представители правительства и глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, сообщили источники.

Со стороны кредиторов к группе присоединились члены Специального комитета кредиторов, а также инвесторы, не входившие в группу.

Коммерческий долг Украины

Украина имеет непогашенные облигации на 19,7 млрд долларов и должна 2,6 млрд долларов по ВВП-варрантам - инструменту с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к уровню экономического роста. Варранты были созданы в качестве во время реструктуризации долга Украины в 2015 году.

В опубликованном на прошлой неделе заявлении, в котором подробно изложено предложение правительства по реструктуризации для держателей облигаций, варранты ВВП упоминаются только в контексте устранения перекрестного дефолтного пункта между облигациями и варрантами. Некоторые инвесторы интерпретировали это как знак того, что Киев не планирует реструктурировать оба типа долга одновременно, а сначала разобраться с облигациями.

Однако теперь стало ясно, что с варрантами также необходимо что-то делать, сообщили источники, поскольку платежи по были включены в важнейший анализ устойчивости долга (DSA) МВФ и также могли отвлечь деньги от в основном символических купонных выплат, которые правительство предлагало произвести держателям облигаций в рамках реструктуризации.

Украина также намерена добавить в реструктурированные облигационные инструменты положение о наибольшем благоприятствовании для кредиторов, чтобы гарантировать, что держатели долга государственных предприятий не получат более выгодных условий при реструктуризации этого долга на более позднем этапе.

Напомним, в июне Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к соглашению об условиях реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов. Украина предложила списать от 25 до 60% в зависимости от ситуации в стране. Кредиторы – не более 20%.

В НБУ уверены, что Украина сможет достичь соглашения с кредиторами, поскольку эти параметры определены программой МВФ.

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