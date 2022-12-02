ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для генераторов

Новина українською →
Украина, Пятница 02 декабря 2022 17:54
Кабмин освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для генераторов Фото: Кабинет министров освободил комплектующие для энергооборудования от пошлины и НДС (РБК-Украина, Виталия Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров освободил от импортных пошлин и НДС комплектующие для производства украинских генераторов и другого энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1340 от 29 ноября 2022 года .

Правительство исправило свое предыдущее решение, когда от импортных пошлин и НДС был освобожден импорт готовых генераторов и другого оборудования, но не освобожден импорт комплектующих, из которых эта продукция производится в Украине. Это могло поставить внутренних производителей в заведомо худшее положение по сравнению с импортерами.

Принятое решение правительства упростило сборку генераторов и будет способствовать производству соответствующих товаров в Украине.

Напомним, что в середине ноября Кабинет министров Украины принял постановление , упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 10 ноября вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
генератор
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии