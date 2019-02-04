Рада має надати статус УБД 24 захопленим РФ морякам, - нардеп

Геращенко наполягає на включенні у порядок денний проектів про визначення статусу військовополонених

Парламент должен предоставить статус участников боевых действий 24 украинским морякам, захваченным в плен Российской Федерацией. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Геращенко, речь идет о законопроекте №9478.

"Также я очень прошу, чтобы мы на этой неделе поставили законопроект о статусе ветеранов №9478, который по просьбе родственников наших военнопленных позволит 24 морякам предоставить статус участников боевых действий. Ни у кого нет сомнения, что эти ребята были на передовой, когда россияне их обстреливали", - заявила парламентарий.

Первый замглавы Рады напомнила, что на прошлой сессионной неделе в повестку дня не включили законопроекты об определении статуса военнопленных.

"Я настаиваю второй согласительный совет подряд, чтобы в повестку дня были включены законопроекты, которые определяют статус военнопленных, политзаключенных Кремля и заложников. Мы имеем целый пакет соответствующих законопроектов. Насколько мне известно, комитет по вопросам нацбезопасности их рассмотрел", - сообщила Геращенко.

Напомним, 15 января Геращенко призвала вынести на рассмотрение Рады в четверг, 17 января, 7 законопроектов о статусе военнопленного, однако нардепы не поддержали это предложение в ходе голосования.

Как писало РБК-Украина, украинские моряки отказались давать показания в российском суде, ссылаясь на конвенцию о военнопленных.

Добавим, постоянный представитель Евросоюза в России Маркус Эдерер потребовал от РФ немедленного освобождения украинских моряков.