Рада має надати статус УБД 24 захопленим РФ морякам, - нардеп

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Геращенко наполягає на включенні у порядок денний проектів про визначення статусу військовополонених

Парламент має надати статус учасників бойових дій 24 українським морякам, захопленим у полон Російською Федерацією. Про це заявила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Геращенко, йдеться про законопроект №9478.

"Також я дуже прошу, щоб ми цього тижня поставили законопроект про статус ветеранів №9478, який на прохання родичів наших військовополонених дозволить 24 морякам надати статус учасників бойових дій. Ні в кого немає сумніву, що ці хлопці були на передовій, коли росіяни їх обстрілювали", - заявила парламентар.

Перший замголови Ради нагадала, що минулого сесійного тижня до порядку денного не включили законопроекти щодо визначення статусу військовополонених.

"Я наполягаю другу погоджувальну раду поспіль, щоб у порядок денний було включено законопроекти, які визначають статус військовополонених, політв’язнів Кремля та заручників. Ми маємо цілий пакет відповідних законопроектів. Наскільки мені відомо, комітет з питань нацбезпеки їх розглянув", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, 15 січня Геращенко закликала винести на розгляд Ради у четвер, 17 січня, 7 законопроектів про статус військовополоненого, однак нардепи не підтримали цю пропозицію у ході голосування.

Як писало РБК-Україна, українські моряки відмовилися давати свідчення у російському суді, посилаючись на конвенцію про військовополонених.

Додамо, постійний представник Євросоюзу у Росії Маркус Едерер вимагав від РФ негайного звільнення українських моряків.