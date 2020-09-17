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Зеленський звернувся до НАБУ та САП: більше показових "посадок"

Київ, Четвер 17 вересня 2020 09:51
Зеленський звернувся до НАБУ та САП: більше показових "посадок"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський просить Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс Генерального прокурора працювати продуктивніше. Він вимагає більше правоохоронної конкретики.

Про це президент написав на своєму Telegram-каналі.

Він просить "не раз на місяць" демонструвати гучну справу, а системно показувати результат.

"Чи ні? Чи ми забагато хочемо? Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім - тиша. Це ж про вироки - про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому - більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні", - написав він.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Зазначимо, закон про НАБУ визнаний неконституційним в частині повноважень президента.

Після цього посли країн G7 призвали захистити антикорупційні органи в Україні.

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