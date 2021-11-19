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Захист кордону. Україна задіє тактику ешелонного прикриття, дозволять відкривати вогонь, - МВС

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 10:35
Захист кордону. Україна задіє тактику ешелонного прикриття, дозволять відкривати вогонь, - МВС Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МВС Денис Монастирський розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. Влада задіє тактику ешелонного прикриття.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра в Раді.

За його словами, визначено до 10 потенційних ділянок, загальна протяжність яких складає близько 270 км.

"З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання РНБО. Залучено до чергування авіацію МВС - це до 15 вертольотів, два літаки, 44 БПЛА. Проведено командно-штабні навчання", - зазначив Монастриський.

Крім того, за два тижні відбудуться польові навчання, щоб відпрацювати на кордоні конкретні сценарії противодії можливому масовому напливу мігрантів.

"До охорони держкордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї", - повідомив він.

Монастирський зазначив, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників, будуть застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі і вогнепальну зброю.

Нагадаємо, у Путіна відповіли, чи готується вторгнення Росії в Україну.

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