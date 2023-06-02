Совет государств Балтийского моря будет противодействовать агрессии и провокациям РФ в регионе

"Совет выразил глубокую обеспокоенность безопасностью региона Балтийского моря в контексте агрессивных, провокационных и неоправданных операций Балтийского флота и ВВС России, которые нарушают общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе", - говорится в декларации.

Отмечается, что эти операции представляют угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи.

Именно поэтому Совет хочет повысить готовность общества к противодействию дезинформации, повысить устойчивость критически важной инфраструктуры и обеспечить энергетическую безопасность и надежность поставок.

Совет государств Балтийского моря

Международная организация, учреждённая 5-6 марта 1992 года, в Копенгагене, на конференции министров иностранных дел государств Балтийского моря.

Первоначально в Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. В 2022 году членство России в организации было приостановлено.

Опасность России в Европе

Ранее сообщалось, что Россия ведет разведку в водах стран Северной Европы. Российские военные могут готовить диверсии на объектах энергетической инфраструктуры.

Германия планирует по меньшей мере вдвое увеличить свои мощности по импорту сжиженного природного газа на остров Рюген в Балтийском море. Страна готовится к риску того, что ключевой трубопровод из Норвегии может быть поврежден из-за диверсий.

Российские корабли шпионят за ветровыми электростанциями, расположенными на побережье Великобритании. Вероятно, РФ может готовить диверсии в случае открытого конфликта с Западом.