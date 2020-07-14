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Рада в четвер розгляне кадрові питання

Київ, Вівторок 14 липня 2020 19:59
Рада в четвер розгляне кадрові питання
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Кандидата на посаду глави Національного банку поки не погодили

У Верховній раді не бачать необхідності робити додаткові позачергові засідання цього тижня. Кадрові питання розглянуть у пленарний четвер.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під Верховною радою, передає кореспондент РБК-Україна.

"Кадрові питання ми плануємо зробити заздалегідь на четвер. І там будуть всі прізвища, крім Нацбанку. Потримаємо це в секреті до ранку четверга. Тому остаточно питання не вирішене. І ще нам потрібно буде зібрати фракцію й обговорити кандидатуру. Наприклад, якщо це буде нардеп з нашої фракції, тоді я думаю обговорення зайве і всі підтримають. Якщо це буде інша людина, буде обговорення", - розповів Арахамія.

Говорячи про кандидатів на посаду глави НБУ, депутат сказав: "я чув прізвища Шевченка, Лавренюка, і жінки, яка там працює, і ще можливий народний депутат. Будь-хто може бути, тому що це шорт-лист", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше він заявив, що 17 липня в Раді планується голосування за призначення голови АМКУ і віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський ще не визначився з кандидатом на голову НБУ.

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